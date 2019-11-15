Teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Türk ordusu terörden arındırılan noktalarda temizlik yapıyor. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Twitter'daki paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi." denildi.



Kentin güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç, sivillerin zarar görmemesi için boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi.



Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerince, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ele geçirilen anti tank mayını sayısı 50 olarak duyruldu. Okul binasının PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

ulusal.com.tr