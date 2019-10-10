Teröristlerin birbiriyle yapacağı iletişim kesildi

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara karşı milli sistem olan Koral, devreye girdi.



Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi'nin, Barış Pınarı harekatında rolü büyük oldu.



Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Teröristlerin birbiriyle yapacağı iletişimde kesilmiş oldu.



Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Sistemin menzili yaklaşık 200 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

ulusal.com.tr

