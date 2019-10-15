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Teslim olan terörist örgütün acımasız yüzünü tek tek anlattı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla Twitter'da paylaştığı teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoda, terörist "Beni zorla götürüp, Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. " dedi

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 17:04
Teslim olan terörist örgütün acımasız yüzünü tek tek anlattı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla Twitter'da paylaştı.

Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist şunları söyledi: 

"Beni zorla götürüp, Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. 

Türkiye devleti sınırdan girdiği vakit kendimi onlara teslim ettim. 

Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim etsinler kendilerini, Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. 

Ben Türkiye devletinde de özür diliyorum. 

Ben Türkiye devletine karşı pişmanım, oradaki gençlerden de rica ediyorum onlar da gelsinler teslim olsunlar."

ulusal.com.tr

#msb #terörist #pkk #pyd #YPG
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