TGB'den dünya gençliğine Barış Pınarı mektubu

Dokuzuncu günün sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 700’ü aştı. Terör örgütünün yaşadığı bozgunun ardından ABD, PKK-YPG’yi 5 gün içinde Fırat’ın doğusundan çekme sözü verdi. TSK eğer çekilme gerçekleşmezse terör bölgesine girmek için hazır bekliyor.

Operasyon dünyanın dört bir yanında farklı yankılar getirdi. Özellikle Türki Cumhuriyetlerden anlamlı bir destek geldi. Ama Türkiye’nin farklı düzlemlerde stratejik iş birlikteliği yaptığı ülkelerin bile Operasyon’un amacını ve meşruiyetini doğru değerlendiremediği ortaya çıktı.

HAKLI MÜCADELEYİ DÜNYAYA ANLATMA SEFERBERLİĞİ

Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye’nin teröre karşı haklı ve meşru mücadelesini dünya gençliğine anlatmak üzere harekete geçti.

2014’te TGB öncülüğünde İstanbul’da kurulan Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği’nin üyesi ve iletişimde olduğu beş kıtadan gençlik örgütleriyle iletişime geçildi.

TGB, Barış Pınarı Operasyonu’yla ilgili 25 ülkeden 60’tan fazla anti-emperyalist, vatansever gençlik örgütüne bir bilgilendirme mektubu gönderdi.

ALTI SORUDA BARIŞ PINARI OPERASYONU

TGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Işıkgün Akfırat’ın imzasıyla gönderilen mektupta 6 soruda Barış Pınarı Operasyonu’nun gerçekleri anlatıldı. PKK-YPG’nin karanlık terör sicili, emperyalist ABD’yle piyonluk ilişkisi, Operasyon’un amacı ve uluslararası meşruiyeti, Türkiye’nin IŞİD’le mücadele kararlılığı ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Adana Mutabakatı ve Türkiye’nin PKK-YPG bölgelerine Suriye’nin girmesinden rahatsızlık duymayacağı vurgularına yer verildi. Mücadelenin Suriye devletine karşı değil, ABD güdümündeki terör örgütlerine karşı olduğu vurgulandı.

OPERASYON “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” İÇİN

Mektupta Türk gençliğinin ve Türk milletinin tamamıyla Devleti ve Ordusuyla birlikte olduğunun altı çizildi. Atatürk önderliğinde 100 yıl önce kazandığımız zafere göndermeyle, Operasyon’un “yurtta barış, dünyada barış” şiarıyla yapıldığı anlatıldı.

Türk gençliğinin uluslararası örgütlerin her türlü sorusunu yanıtlamaktan memnuniyet duyacağı mesajda ifade edildi. Dünya gençliğine Barış Pınarı Operasyonu’na gerçekler ışığında bakma ve Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini destekleme çağrısı yapıldı.

TGB’NİN ULUSLARARASI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Mart 2018’de İstanbul ve Ankara’da Uluslararası Anti-Emperyalist Gençlik Buluşması’na ev sahipliği yapan TGB, 25 ülkeden gençlik örgütü temsilcilerine Türkiye’nin FETÖ ve PKK terörüyle mücadelesini anlatmıştı. Uluslararası konuklar 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin Meclis’teki izlerini kendi gözleriyle görmüşlerdi. PKK-YPG terörünün uluslararası medyada anlatılmayan yönlerini Türk gençlerinin tanıklığıyla öğrenmişlerdi.

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