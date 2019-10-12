TGB'den İzmir Barosu'nun açıklamasına tepki

Türkiye Gençlik Birliği(TGB) İzmir, İzmir Barosu’nun "Barış Pınarı Harekatı Bitirilmelidir!" açıklamasına tepki gösterdi.

Türk ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı savaşa hayır söylemiyle PKK ile barış savunan İzmir Barosu’na İzmir’in vatansever gençlerinden tepki geldi.

TGB İzmir adına konuşan İl Başkanı Mustafa Gökmen, “Bugün İzmirBarosu “Barış Pınarı Harekâtı Bitirilmelidir!” açıklaması ile Türkiye’nin vatan bütünlüğü için savaşanTürk ordusuna ve ordunun etrafında kenetlenen Türk milletine ihanet içerisindedir. Tarihindedüşmanı denize döken İzmir’de Türk hukukunu ve Türk adaletini temsil edemezler” dedi.

Gökmen, İzmir’in vatansever gençlerinin bu ihanete göz yummayacağını vurgulayarak “İzmir’invatansever gençleri olarak sesleniyoruz. Bu ihanete göz yummayacağımızı ve sonuna kadar mücadeleedeceğimizi ilan ediyoruz!” dedi.

ulusal.com.tr