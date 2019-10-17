Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektuba harekatla yanıt verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim tarihli skandal bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Askeri harekatı durdurmak için gönderilen mektubun ise çöpe atıldığı bildirildi.

Tartışmalı mektubun bir kopyasını FOX Business muhabiri Trish Regan yayınladı. Trump mektupta, tehdit ve hakaret dolu ifadeler kullandı.

Trump, mektupta terör örgütü PYD'nin sözde komutanından "General" diye söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD ile müzakere yapıp anlaşmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları diplomatik kuralları hiçe sayan mektubun çöpe atıldığını belirtti. Mektubun gönderildiği 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığına dikkat çekti.

Siyasetin de gündeminde olan mektuba, Vatan Partisi, CHP, İyi Parti ve MHP'den tepki geldi.

Mektuba ilişkin Rusya'dan da bir değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, mektupta sıra dışı bir dil kullanıldığını söyledi.

ulusal.com.tr