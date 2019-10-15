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Trump'ın tehdidi grupların gündeminde

Grup toplantılarının gündeminde, Barış Pınarı Harekatı ve Washington'un Ankara'ya yönelik yaptırım tehdidi vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlere karşı hükümetin gereken cevabı vermediğini öne sürdü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "alternatif pazarlar" önerisinde bulundu

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 18:29
Trump'ın tehdidi grupların gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine tepki gösterildi. Ankara'ya çağrılar yapıldı.

Grup toplantılarının gündeminde Barış Pınarı Harekatı ve ABD'den gelen tehditler vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD Başkanı Donald Trump üzerinden hükümeti eleştirdi, Ankara'nın karşılık vermediğini iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Trump'tan gelen tehditlerin Washington'da iç politika malzemesi olarak kullandığını ifade etti.

Akşener hükümete "alternatif pazarlar" çağrısı da yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Millet ittifakının parçalanması önemli" sözlerini de eleştirdi.

ulusal.com.tr

#trump #abd #İyi Parti #chp
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