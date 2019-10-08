Trump'ın tehditlerine tepki gösteren Meral Akşener'den operasyon açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek verdiklerini açıkladı.

Akşener ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" ifadelerini kullandı.

Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye'nin devlet geleneği dünya ülkeleri ile ilişkilerini başarı ile yürütebilecek güçtedir. Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle Trump'a sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri bunu değiştiremez. Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Trump'ın 'Sadece IŞİD'le savaşabilirsiniz' hadsizliğini yüzüne vurmak zorundasınız."

ulusal.com.tr