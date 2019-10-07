TSK hangi noktalardan girecek?

Hazırlıklar tamamlandı, Mehmetçik eller tetikte sınırda bekliyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı an meselesi. Harekatın nereden başlayacağı ise merak konusu.

Uzmanlar, ABD’nin operasyon sırasında olası bir hava harekatını engelleme girişimi olup olmayacağını da değerlendirdi.

Peki, Türkiye’nin başlatacağı harekat 30 kilometre ile sınır kalır mı?

Yapılacak harekatın sonuçları da operasyon kadar tartışılıyor.

Uzmanlar ABD’nin harekata ilişkin açıklamasında bölgedeki IŞİD militanları üzerinden Türkiye’ye tehdidini de değerlendirdi.

ulusal.com.tr