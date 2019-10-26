TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.

Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde kendilerini kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.

Mehmetçik, mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.

Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek, "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Halkın gıda ihtiyaçları da karşılanıyor. TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.

ulusal.com.tr