Türk İş'ten Meclis'e anlamlı çağrı

Operasyon için ilk adım atıldı. Emek cephesinden destek gecikmedi.

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Harekattan önce ise Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'ten destek açıklaması geldi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ordu ve devletin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Atalay, sendikal özgürlüğün, terörle mücadeledeki başarıyla mümkün olacağını belirtti.

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Atalay, Amerika’yı da eleştirdi.

Atalay, Meclis'e de önemli bir çağrı yaptı.

Atalay, "Böyle zamanlarda Meclis başta olmak üzere herkesin başta olmak üzere beraber olma mecburiyeti var. İnşallah Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr