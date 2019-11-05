Türk Rus ikinci devriyesi başladı

Türk-Rus askerleri ikinci kara devriyesine başladı.



Kara devriyesi, Suriye’nin Ayn el-Arap bölgesinde yapılıyor. Devriye, 10 km derinlikte gerçekleşecek. İkinci devriyenin 3-4 saat sürmesi bekleniyor.



Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek.



İlk devriye 1 Kasım'da yapılmıştı. Toplam 8 araç ve 1 İHA katılmıştı.

ulusal.com.tr

