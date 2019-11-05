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Türk Rus ikinci devriyesi başladı

Suriye sınırında sıcak anlar yaşanıyor. Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Barış Pınarı Harekatı 05.11.2019, 13:46
Türk Rus ikinci devriyesi başladı

Türk-Rus askerleri ikinci kara devriyesine başladı.

Kara devriyesi, Suriye’nin Ayn el-Arap bölgesinde yapılıyor. Devriye, 10 km derinlikte gerçekleşecek. İkinci devriyenin 3-4 saat sürmesi bekleniyor.

Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek.

İlk devriye 1 Kasım'da yapılmıştı. Toplam 8 araç ve 1 İHA katılmıştı.

ulusal.com.tr
 

#devriye #rusya #türkiye
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