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Türk ve Rus 10'uncu ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı 23.11.2019, 13:31
Türk ve Rus 10'uncu ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: AA
#devriye #türk #rus #fıratın doğusu
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