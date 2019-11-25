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Türk ve Rus askerleri 11'inci kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı 25.11.2019, 14:17
Türk ve Rus askerleri 11'inci kara devriyesini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: AA
#fıratın doğusu #11inci ortak kara devriyesi
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