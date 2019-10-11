Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz."