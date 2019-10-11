Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması
Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 11:05
Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz."
Kaynak: AA
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