Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 11:05
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz."

Kaynak: AA
#Türkiye Ermeni Patrikliği #Barış Pınarı Harekatı
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