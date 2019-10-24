Türkiye'ye yönelik 14 Ekim yaptırımları kalktı

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.



Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.



Yazılı açıklamada bakanlara uygulanan yaptırımlar sonucunda malvarlıklarına getirilen blokenin de kaldırıldığı belirtildi

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