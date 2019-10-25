Twitter'dan Mazlum Kobani skandalı!

Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

"Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Trump ile yaptığı görüşmeden detaylar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şu anda size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Hiçbir şey diyemedi. Zaman zaman böyle görüşmeler yapıyoruz. Aldığınız neticeyi de söyler misiniz dedim? Aldıkları bir netice yok. Aldılar neticeyi, Nerede aldılar? Kenya'da. Ne yaptılar o zaman Apo'yu bize teslim ettiler. Yaptıkları hayırlı iş bu, ama şimdi Mazlum denen kod adlı burası çok ilginç, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bu ne demektir? Aramızda ABD ile suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Çünkü kırmızı bülten ile aranmanın gereği budur. Adalet Bakanıma da söyledim, zannederim onlar da yazışmaları yapacaklar, isteyecekler. Vermesi lazım bize. Böyle bir çalışmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Twitter'ın ilk skandalı değil

Twitter, daha öncede Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize en ön cepheden destek veren Vatan Partisi, Aydınlık ve Türkiye Gençlik Birliği'ne karşı bir sansür kampanyası başlatmıştı.

Twitter Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in başlattığı "MahvolursunTrump" etiketini trend listesinden kaldırmıştı.