UBP Parti Meclisi Akıncı'nın açıklamaları üzerine olağanüstü toplanıyor

Başbakan Tatar, “ Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı’nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altınız çiziyorum” dedi.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 4 gün sustuktan sonra Türkiye’nin Suriye’de PKK-YPG terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu “Barış Pınarı” adlı askeri harekatla ilgili olarak yazdıklarını üzüntü ve hayretler okudum.

Sayın Akıncı’nın yaklaşımı, değerlendirmeleri kesinlikle doğru değildir ve Kıbrıs Türk Halkı’nın nerdeyse bütününün görüşlerini yansıtmamaktadır.

Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum. Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye’ye güvenmekte ve Türkiye’nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir.

Halkımız, Türkiye’nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır.

Kıbrıs Türkü ekranları başında Suriye harekatını yakından izlemekte büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmektedir.

Dolayısı ile Sayın Akıncı’nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye’ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz.

Bir kere Sayın Akıncı’nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı’nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır.

Sayın Akıncı’nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapması kabul edilemez bir tutumdur.

Sayın Akıncı, gerek Türkiye gerekse biz çok hassas bir dönemden geçerken hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır.

Ulusal Birlik Partisi ve hükümetimiz adına Sayın Akıncı’yı bu tutumundan dolayı kınıyor, akli selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum.

44’ncü yaşını kutlamakta olan Ulusal Birlik Partisi’nin varlık nedeni halkımızın güven ve refah içinde yaşamasını sağlamak, Anavatan Türkiye ilişkilerimizi geliştirmektir.

Bu bağlamda Parti Meclisimizi Sayın Akıncı’nın bu son açıklamasıyla ortaya çıkan sıkıntıları ve tepkileri değerlendirmek gereken kararları üretmek üzere yarın saat 17.00’de olağanüstü toplantıya çağırıyorum

Bu vesile ile bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye’miz ve KKTC’nin yardımcısı olsun diyorum.” dedi.