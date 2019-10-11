Üç büyük baroda harekât suskunluğu!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik destek açıklaması yapmasına rağmen üç büyük baro sessizliğini koruyor. Harekât'ın ikinci günü de geri de kalırken, üç büyük barodan da herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Barış Pınarı'na gözlerini kapatan bu baroların, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'na ilişkin açıklama yapması da dikkat çekti.