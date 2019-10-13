Ulusal Birlik Partisi'nden Akıncı'ya kınama

UBP, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Gençlik Kolları’nın yayınladığı ortak basın bildirisinde şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Halkı, Rum-Yunan ikilisinin katliamlarından, adayı Yunan yapma hayallerinden kendi mücadelesinin yanı sıra Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 günü başlattığı Barış Harekatı ile kurtulmuştur.

Sayın Akıncı hala ideolojik saplantıları dolayısı ile kabullenmekte zorlansa da, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te, garantörlük hakkına dayanarak yaptığı müdahale sonucu Kıbrıs’a barış gelmiştir.

Kıbrıs Türkü, 1974’teki Barış Harekatı ve Mehmetçiğin burada halen devam eden varlığı sayesinde, üzerinde güven içinde yaşadığı, devlet kurduğu bir coğrafyaya kavuşmuştur.

Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekatı sonucu Türk kanı akıtılmasının durduğunu inkar etmek, harekatın ismini reddetmek, başka şeyler söylemek, tarihi gerçekleri inkar etmektir.

Sayın Akıncı, belki kendisi farkında değil ama, böyle yapmakla Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarına değil tam tersine Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını ve güvenliğini elinden almaya çalışanlara hizmet etmektedir.

Herkesin malumudur ki, Kıbrıs’ta oynanmak istenen oyun ile Türkiye’nin Güney Doğusunun terör örgütlerince ele geçirilmeye çalışılması hep aynı kirli, Türkiye ve KKTC düşmanı zihniyetin ürünüdür.

Hal böyleyken, Türkiye, Suriye’de başına musallat edilmeye çalışılan terörü Barış Pınarı askeri harekatı ile yok edip bölgeye barış ve istikrar getirmeye çalışırken Sayın Akıncı’nın harekatın terör örgütlerine yönelik olduğunu göz ardı ederek Türkiye’yi suçlayıcı, eleştirici bir açıklama yapması doğu değildir.

Sayın Akıncı’yı protesto ediyor, kınıyoruz.

Sayın Akıncı’nın açıklaması kesinlikle halkımızın çok büyük bölümünün görüş ve duygularıyla örtüşmemektedir. Sayın, Akıncı’nın yapması gereken bu zor dönemde Kıbrıs Türkü adına Anavatan Türkiye’nin yanında yer almaktır; Türkiye’nin politikalarını eleştirmek, akıl vermeye çalışmak, Mehmetçiğin mücadelesini çarpıtma anlamına gelecek ifadeler kullanmak, Kıbrıs Barış Harekatı’na saldırmak değildir.

Kıbrıs Türk Halkı ve onun özü, sözü olan Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Suriye’de canı pahasına barış için uğraş veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Mehmetçiğin tüm benliği ile yanındadır, kalbi Mehmetçikle atmaktadır.

Biz Atatürkçüyüz. Biz , Büyük Önder’in“ yurtta sulh, cihanda sulh” “ veciz sözlerine sıkı sıkı bağlıyız. Kimsenin toprağında, güvenliğinde, özgürlüğünde gözümüz yoktur ancak kimsenin de egemenliğimizi, güvenliğimizi, devletimizi, elimizden almasına izin vermeyiz.

Teröre de, ambargolara da içimizdeki beşinci kol faaliyetlerine de pabuç bırakmamakta, Türkiye ve KKTC’yi yaşatmakta kararlıyız.

Allah bir insanlık suçu olan terörü yok etme uğraşlarında Türkiye’mizin, ordumuzun yardımcısı olsun.