Ulusal Kanal'a konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını belirtti

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan'ın sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın başlaması ile birlikte harekâta ilişkin duruşu en çok merak edilen başkentlerden biri de Tahran'dı. Harekât öncesi Hasan Ruhani, "Türkiye, güney sınırındaki endişelerinde haklı. Doğru bir yolun uygulanması gerek. Uygun yol ise Adana Mutabakatı" demişti.

Harekat başladıktan sonra Ulusal Kanal'a konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ancak yöntemi eleştirdiklerini söyledi. Sorunların Astana Formatı ile çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Rebii, "İran İslam Cumhuriyeti olarak, Türkiye'nin terörle mücadelesini, kendi güvenliğini sağlaması ve güvenliğini koruması hakkındaki hassasiyetlerini son derece iyi anlıyoruz ve ona hak veriyoruz. Biz güvenliğin sağlanması yönündeki yöntemini eleştiriyoruz. Bu yöntem, yabancı güçlerin müdahale nedeni olabilir. İşte biz bu nedenle uygulanan yöntemden yana değiliz. Bu anlayışımızdan dolayı Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşebilecek ve yapabileceğimiz her konuda desteğimizi sunmaya hazırız." dedi.

HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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