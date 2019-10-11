Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç: TSK'nın sivil hassasiyeti en üst düzeyde

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Kıvanç, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu restorana terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

Mehmet Kıvanç, gazetecilerin doğrudan hedef alındığını söyledi.

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, şunları söyledi:

"Nusaybin'de yapılan bu saldırı, terör örgütünün yüzünü de gösteriyor. Burada biraz uluslararası basının nasıl tepki vereceğini de açıkçası merak ediyoruz. Bir taraftan da onu takip ediyoruz. Çünkü burada doğrudan hedef alınan, ne bir askeri hedefti ne de başka bir şeydi. Çatışma sahasının dışında gazetecilerin bulunduğu bir mekan doğrudan hedef alındı."

TSK'NIN SİVİL HASSASİYETİ EN ÜST DÜZEYDE

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat kapsamında sivil hassasiyetini en üst düzeyde tuttuğunu söyledi.

BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN ANONS YAPILIYOR

Kıvanç, belediye hoparlörlerinden kent içerisinde kalabalık gruplar halinde gezilmemesi gerektiği yönünde anonslar yapıldığını aktardı.

ulusal.com.tr