Ulusal Kanal'ın sınır hattındaki canlı yayını sırasında terör hedeflerine top atışı yapıldı

Sınır hattında bulunan Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmeleri, Gülben Başyiğit'in sunduğu 13 Haber Bülteni'nde aktardı.

Mehmet Kıvanç, şunları söyledi:

"Son 48 saatte özellikle yapılan harekatlarla ciddi bir ivme, operasyonda hızlanma sağladığını gözlemleyebiliriz. Resulayn kentinin merkezinin kontrol altına alınması, son derece kritik, son derece stratejik. Kısa bir süre sonra önümüzdeki saatlerde ya da birkaç gün içerisinde Tel Abyad kent merkezi de kontrol altına alındığında şu olmuş olacak. Bu terör koridorunu dağıtmak için hedeflenen en önemli iki kritik aşama tamamlanmış olacak. Yani bir yanda Tel Abyad diğer yanda Resulayn. Nedir Tel Abyad'ın önemi? Aslında Tel Abyad dediğimiz nokta, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı, nefes aldığı bir boru. Burada çok büyük bir gümrük kapısı var. Krizden önce çok ciddi bir insan akışı vardı, ticaret hayatı çok canlıydı burada."

CANLI YAYINDA TOP ATIŞI

Ulusal Kanal'ın sınırın sıfır noktası yaptığı canlı yayın sırasında Türk topçusu Tel Abyad kentinin batı yakasındaki terör hedeflerini vurdu.

Mehmet Kıvanç, atışlar ile ilgili "Kent merkezine girmeden önce son hazırlıklar, son atışlar yapılıyor. Terör örgütünün ikmal yapabilmesinin önüne geçilmek isteniyor." şeklinde konuştu.

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