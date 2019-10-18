Ulusal Kanal sınır hattında! Yıllar sonra Ayn el Arab'ta Suriye bayrağı dalgalanıyor

Türkiye'nin başarılı Barış Pınarı Harekâtı Suriye'de dengeleri değiştirdi. Bölgeden Amerika'nın çekilmesiyle terör örgütü PKK teslim olmaya başladı. Suriye ordusunun ilerleyişi sürüyor.

PKK, Ayn El Arab'a 2014 yılında girmişti. Bölge daha öncesinde ise IŞİD işgali altındaydı. Ancak Amerika'nın hava desteğini alan terör örgütü PKK/PYD, Ayn El Arab'da hakimiyet sağlamıştı. Terör örgütü, Türk ordusunun baskısına dayanamadı. Teslim bayrağını Suriye hükümetine çekilmesiyle bölgedeki terör örgütünün hakimiyetine son verildi.

Ordu, Suriye bayrağını kentte göndere çekti. Zafer kutlaması görüntülere yansıdı.

Suriye'deki yenilgi sonrası Amerika'nın Rojava projesi de çökmüş oldu. Sözde Suriye Kürdistanı fikrinin üretildiği Ayn El Arap'ta artık terör örgütü PKK flaması değil, iki yeşil yıldızlı Suriye bayrağı dalgalanıyor...

Barış Pınarı Harekâtı sonrası bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kalan Amerikan askerleri ise kanıt bırakmamak için elinden geleni yapıyor. ABD jetleri boş askeri üsleri vurmaya başladı. ABD savaş uçakları, Türkiye'nin harekât bölgesinde yer alan Fransız Lafarge'ın çimento fabrikasındaki mühimmat deposunda delil kalmaması için imha etti. Lafarge, daha önce PKK/PYD'li teröristlere destek sağlıyordu. Hatta bu fabrikada üretilen malzemeyle terör örgütü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer altı şehirleri ve tüneller kurulmuştu.

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