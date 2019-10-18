Uzlaşma Trump için başarı mı başarısızlık mı

ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Görüşmeye ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve şimdiki Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı. Ardından heyetler arası görüşme yapıldı.

Toplantının ardından üzerinde mutabakata varılan 13 madde Türkiye-ABD Ortak açıklaması olarak duyuruldu.

13 madde Türkiye'de olduğu gibi ABD ve Avrupa siyasetinde de gündem oldu.

ABD'de özellikle siyasetçiler, hem Demokratlar hem de Şahin Cumhuriyetçiler yapılan açıklamadan son derece rahatsız.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsley Graham ve Demokrat Chris Van Holle, Türkiye'ye yönelik sert yaptırım tasarısı sürecini devam ettireceklerini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi'nin haftaya Türkiye yaptırım tasarısını oylayacağını açıkladı.

Perşembe günkü toplantıda Trump, Pelosi'yi "üçüncü sınıf siyasetçi" diyerek aşağılayınca Demokratlar toplantıyı terk etmişti. Pelosi çıkışta "Üzülerek söylüyorum, Trump'ın sinirden delirmesine şahit olduk" demişti. Trump da Twitter'da "Pelosi'nin acilen yardıma ihtiyacı var. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!" yazdı.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel de Türkiye'ye yaptırım baskısını terk etmek için henüz erken olduğunu belirtti.

Perşembe günü Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den çekilme kararını kınayan ve Türkiye'ye de operasyonu durdurması çağrısı yapan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla kabul etmişti. Demokratlar söz konusu tasarının Senato'da da oylanmasını istedi. Ancak Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul oylamayı engelledi.

ABD'li Washington Post ve New York Times'ın açıklamaya ilişkin attığı başlıkları çarpıcı. Washington Post, haberi "Erdoğan'ın istediği oldu" şeklinde verdi.

New York Times ise 13 Maddelik ortak açıklamayı, "Türkiye'nin Trump'a karşı zaferi" başlığıyla verdi.

ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da gündemin ana başlığı Türkiye, Barış Pınarı Operasyonu ve Türkiye-ABD'nin 13 maddelik ortak açıklaması.

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı.

"AB Konseyi, tüm askeri harekâtlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder" ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği'nin Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Bir açıklama da Birleşmiş Milletlerden geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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