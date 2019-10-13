Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan Mustafa Akıncı'ya istifa çağrısı

Mehmetçiğin mücadelesini “kan akıyor” diyerek hedef aldı, “harekatı bitirin” çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanına hükümetten sert tepki geldi.

Barış Pınarı Harekatı’na önce sessiz kaldı sonra karşı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,harekata destek vermediğini belirtti. Akıncı, “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadesini kullandı.

Akıncı'ya tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı'nın harekata karşı tavrının, Kıbrıs Türkünün görüşünü yansıtmadığını belirtti. “

Akıncı'ya bir tepki de Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Akıncı'nın harekatla ilgili açıklamasını saygısızlık olarak nitelendirdi. Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik Akıncı'nın açıklamalarını da sert bir dille eleştirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de Akıncı'ya tepki gösterdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri'ne yönelik saldırılara karşı yapıldığını ifade etti.

Öte yandan KKTC’nin Başbakanı Ersin Tatar’dan Mehmetçiğin mücadelesine destek geldi. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

Vatan Partisi de KKTC Cumhurbaşkanının açıklamalarına tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Akıncı'ya istifa çağrısı yaptı.

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