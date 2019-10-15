Vatan Partisi'nden Mehmetçik'e destek

Barış Pınarı Harekatı'na dört bir yanından destek yağıyor.

Vatan Partisi Nevşehir, Niğde ve Kırşehir İl Başkanlıkları ortak açıklama yaptı.

Vatan Partisi Nevşehir İl Başkanı Meliha Atalay, Niğde İl Başkanı Mehmet Emin Akyüz, Kırşehir İl Başkanı Nusret Var kahraman Türk askerlerinin yanında olduklarını vurguladı. Ortak açıklamayı Atalay okudu.

Sanatçılardan da operasyona destek açıklaması geldi.



Çok sayıda isim Türk askerine destek için İstanbul Göztepe'de toplandı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Kültür Sanat Büro Başkanı Ali Ulusoy, sanatçıların adına bir konuşma yaptı.

ulusal.com.tr