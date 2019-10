Vatan Partisi: Twitter sansürüne hayır

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"TWİTTER SANSÜRÜNE HAYIR

Değerli Basın Mensupları,

Twitter, Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize en ön cepheden destek veren Vatan Partisi’ne karşı bir sansür kampanyası başlatmıştır.

Twitter bugün İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli İl Başkanlıklarımızın, İlçe Başkanlıklarımızın, Öncü Gençlik’in, Başkanlık Kurulu Üyelerimiz, çok sayıda MKK Üyemizin, ll başkanlarımızın ve Parti üyelerimizin Twitter hesaplarını hiçbir açıklama yapmadan askıya almış veya takipçilerini silmiştir. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği kurumsal hesapları ve Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi çalışanlarının hesapları da askıyı alınmıştır.

Twitter’ın bu operasyonunu şiddetle kınıyoruz!

Twitter’ın Barış Pınarı Harekatının başından itibaren Mehmetçiğimize destek mesajları atan, Trump ve ABD’yi eleştiren Vatan Partisi’ne ve vatansever kurumların hesaplarına karşı hedefli bir sansür operasyonu yaptığı anlaşılmaktadır.

PKK/PYD ve FETÖ terör örgütlerinin ve yandaşlarının her türlü yalan haberi paylaşarak rahatlıkla propaganda yaptığı Twitter’ın terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğimize destek veren vatanseverlerin hesaplarını sansürlemesi Twitter’ın kimlerin tarafında yer aldığını da açıkça göstermektedir.

PKK/PYD terör örgütü Mehmetçiğimizin iradesi ve milletimizin desteği karşısında yenilmektedir. Twitter’ın çabaları bu gerçeği gizleyemez.

Twitter’ın çabaları Beyhudedir!



Vatan Partisi elli yıldır vatansever cephenin en önünde mücadele etmiş, hiçbir baskı ve sansürle engellenememiştir. Vatan Partisi Vatan Savunmamızda en ön cephede yer almaya, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi desteklemeye her zaman ve her yerde devam edecektir.

Vatanseverlerden Sansüre Tepki

Twitter’ın yaptığı sansür operasyonu ters tepmiş, vatandaşlarımızın büyük tepkisiyle karşılaşmıştır.

Binlerce Twitter kullanıcısı Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in şahsi hesabından attığı “Twitter kuşsa, biz kartalız! If Twitter is a bird, we are Eagles! @jack #TwitterSansürüneHayır” mesajın paylaşarak destek olmuştur. Bunun sonucu olarak #TwitterSansürüneHayır etiketi Twitter’ın Türkiye Gündemine 2. sıradan girmiştir.

Twitter yönetimini Vatan Partisi’ne ve vatanseverlere karşı başlattığı sansür operasyonuna derhal son vermeye çağırıyoruz.

Serdar Üsküplü

Genel Başkan Yardımcısı

Propaganda Bürosu Başkanı"

ulusal.com.tr