Vatandaşların yüzde 75'i operasyonu destekliyor

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekâtı başarılı şekilde devam ediyor. Kamuoyunun harekâta bakışı yapılan anket ile ortaya çıktı.

2 bin 160 kişiye yapılan bir anket sonucu katılımcıların yüzde 75'i harekâta destek verdi.

"9 Ekim’de Suriye’ye yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekâtını destekliyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 75,6'sı "evet" dedi.

Vatandaşların cephedeki Mehmetciğe de güveni tam. Katılımcıların yüzde 77,2'si harekâtın başarılı olacağını düşünüyor.

Barış Pınarı Harekâtı'nın yapılma nedenini değerlendiren katılımcıların 73,3'ü "güvenliği sağlamak için tedbir" yanıtını verdi.

Vatandaşların yüzde 74,5'i sınır ötesi operasyonların ülkenin iç güvenliği için olumlu olacağını söyledi.

Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım iddialarına katılımcıların yüzde 56,1'i "Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz" vurgusu yaptı.

Ankette dikkat çeken bir sonuç da HDP'nin PKK terör örgütünün siyasal uzantısı olarak görülmesi. Ankete katılanların yüzde 72,1'i "HDP’nin Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Normal buluyorum, çünkü HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır" yanıtını verdi.

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