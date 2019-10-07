Yörük Toyu’ndan, vatan savaşına destek

Büyük Yörük Toyu’nda Mehmetçiğe destek geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 26’ıncı Uluslararası Yörük Toyu’nda konuştu. Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkları süren Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Reyhan, emperyalist saldırılara dikkat çekti.

Vatan savaşında ülkemizin yalnızca terörle mücadele etmediğini, kutlu bir savaş verdiğini belirten Reyhan, nihai sonucun yine zafer olduğunu söyledi.

Reyhan, Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan anaların, babaların selamını Yörüklere iletti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri, Milletin has evlatlarına teşekkür etti. Mehmetçiğe zafer diledi.



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