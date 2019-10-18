Zorla savaştırılan teröristler pişman! "Türkiye devletinden özür diliyorum"

Terör örgütü YPG/PKK'nın hain planları ve Suriyeli sivilleri nasıl kandırdığı, Azez'de bombalı motosikletle yakalanan anne ile oğlunun ifadeleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te anne M.Ş. ve 12 yaşındaki oğlu A.H.'yi kandırıp bombalı saldırı yapmak üzere Azez'e gönderdi. Anne oğul, Emniyet Müdürlüğü istihbaratı ve Türk danışmanların çalışmalarıyla yakalandı. Çaresiz anne, üç yıl önce eşinin kanserden öldüğünü, sonrasında ailesinin dağıldığını anlattı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin çok güvenli olduğunu, ilçeye geldiğinde kendisini başka bir dünyada hissettiğini anlatan anne, motor patlamadan yakalandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Henüz 12 yaşındaki A.H. ise YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini, iki kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı.

Okula gitmeyi çok özlediğini söyleyen A.H. geride kalan arkadaşlarına da tavsiyelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda ise Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan bazı teröristlerin görüntülerine yer verildi. Teslim olan bir terörist, nasıl zorla savaştırıldığını anlattı.

Devletten özür dileyen terörist, diğer örgüt üyelerine de teslim olun çağrısı yaptı.

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