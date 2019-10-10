Sabahattin İsmail

Anavatan Türkiye, ABD’nin oyalamaları nedeniyle geciken Barış Pınarı Harekatı’nı, nihayet dün başlattı.

ABD emperyalizminin, birçok ülkenin rejimlerini ve sınırlarını değiştirmeyi öngören Büyük Orta Doğu Projesi’nin en önemli hedefi, bölgede ikinci İsrail olacak olan kukla bir Kürt devleti kurmaktı…

Kuzey Irak’ta, Türkiye sınırı boyunca Barzani aşiret devletçiğini kurdular…PKK’yı sınır boyunca yerleştirdiler…

Suriye’de kanlı bir iç savaş çıkararak ülkeyi böldüler…

Kuzey Suriye’de, Türkiye sınırı boyunca PYD/PKK terör devletçiğini kurmaya başladılar…

Bugüne dek 30 bin tır silah ve mühimmat göndererek 70 bin kişilik bir terör ordusu oluşturdular…

Suriye’nin su ve petrol kaynaklarını kurmakta oldukları bu terör devletçiğinin emrine verdiler…

Amaçları, Irak ve Suriye’de Türkiye sınırları boyunca oluşturdukları bu terör devletçiğini Afrin bölgesinden Akdeniz’e ulaştırmak ve oradan beslemekti…

Sonra sıra Türkiye’nin Güneydoğusu’nu ve İran Kürt bölgesini kopararak bu kukla devletçikle birleştirmeye ve büyük Kürdistan’ı, yani ikinci İsrail’i kurmaya gelecekti…

Türkiye, ABD-AB emperyalizmi ve İsrail’in tezgahladığı bu tuzağı gördüğü içindir ki önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaparak, terör devletinin denize çıkışını bloke etti…

Mayıs ayında ise, Pençe 1 harekatını başlattı. Bunu Pençe 2 ve Pençe 3 harekatları izledi..

Kuzey Irak içinde 30 km’lik bir derinliği terör örgütünden temizleyerek, bölgeyi güvenli hale getirdi.

Haziran ayından itibaren ise Doğu Anadolu illerinde sınır boyunca Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3, Kıran 4 operasyonları başlatıldı…

Yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi..Böylece Irak sınırının her iki yanı güvenli hale getirildi…

Ve sıra Kuzey Suriye’ye geldi…

Ordumuz önceki gün, ABD-AB-İsrail tarafından kurulmaya çalışılan terör devletçiğini yok etmek için Barış Pınarı harekatını başlattı….

Harekat önce 120 km uzunlukta 30 km derinlikte başlatılarak terör bölgesi 3’e bölündü…Bu bölge temizlendikten sonra sırayla diğer 2 bölge de temizlenecek ve 500 km uzunluğunda 30 km derinliğinde bir GÜVENLİ BÖLGE oluşturulacak…

Böylece, Türkiye’nin Doğusu ile Güneydoğu’sunda, Irak sınırından başlayarak Afrin’e kadar 30 km derinlikte, 900 km uzunlukta, terörden arındırılmış güvenli bir kuşak meydana getirilecek…

Bu kuşak, Kürtler ve Araplar yanında Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı ve bizim TÜRKMENELİ dediğimiz bölgedir…

Kimbilir, belki ileride buna Misak-ı Milli içinde yer alan Irak’taki Musul ve Kerkük de eklenerek 5 milyon nüfuslu TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ doğabilir…

Türkiye’nin öncelikli hedefi hiç şüphesiz terör örgütünü ezerek, sınırlarını güvenli hale getirmektir…

İkinci hedefi ise, PKK baskısı nedeniyle, Türkiye ve Irak’a kaçmak zorunda kalan, Türkmen, Arap ve PKK karşıtı Kürtlerden oluşan 2-3 milyon mültecinin evlerine dönmesini sağlamaktır…

Evleri olmayanlara konut yaparak onları iskan etmektir…

Ordumuz bu görevi kısa sürede başaracak güçtedir…

Gün, milli birlik ve beraberlik içinde, Anavatana, ordumuza, kahraman askerlerimize destek olmak günüdür…

Gün Anavatan ile dayanışmamızı gösterme günüdür…

Dualarımız, gönlümüz, yüreğimiz ordumuzla, askerimizle…

Tanrı askerlerimizi korusun, yardımcıları olsun, ordumuzu muzaffer kılsın…