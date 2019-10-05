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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması! "Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekat ile ilgili "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması! "Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye'nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına karşı çıkarak rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Sadece rejim bölgesine değil, bölücü terör örgütünün işgali altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa bunun bir sebebi var.

Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. 

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT

Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #fıratın doğusu
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