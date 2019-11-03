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Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Yurt Haber 03.11.2019, 11:45
Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi
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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, karın ardından farklı güzelliğe büründü.