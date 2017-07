Son zamanlarda şirketlere yönelik siber saldırılar hız kazanmışken The New York Times’ın ele geçirdiği ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve FBI’ın ortak raporu tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Mayıs ayından bu yana hackerlar ABD’nin nükleer santrallerini işleten şirketlerin, diğer enerji tesislerinin ve fabrikaların ağlarına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Güvenlik uzmanlarının nükleer santrallere yönelik siber saldırılar yapılabileceği yönündeki uyarıları gerçek oldu. Mayıs ayından bu yana hackerlar ABD’nin nükleer enerji santrallerini işleten şirketlerin, diğer enerji tesislerinin ve fabrikaların ağlarına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.



ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu FBI’ın yayınladığı ortak rapora göre saldırıların gerçekleştiği şirketler içerisinde Kansas eyaletindeki Burlington şehrinde bulunan nükleer enerji santralini işleten Wolf Creek Nuclear Operating Corporation da yer alıyor. ABD’de yayınlanan raporların önemini derecelendiren seviyeye göre rapor, en acil ikinci tehdide işaret eden “amber alarmı” ile birlikte ilgili makamlara iletildi.



The New York Times’ın ele geçirdiği raporda siber saldırıların casusluk faaliyetlerinin bir parçası mı yoksa santrallere zarar verecek bir planın parçası mı olduğuna ise yer verilmiyor.



Wolf Creek şirketinin yetkilileri ise yaptıkları açıklamada siber saldırılar ve güvenlik açıkları ile ilgili bilgi vermezken kendi istemlerinin saldırılardan etkilenmediğini ve şirket ağlarının nükleer santrali çalıştıran ağlardan ayrı olduğunu belirtti.



Haberler ardından ortak bir açıklama yapan FBI ve ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı da kamu güvenliğini tehdit eden bir duruma rastlamadıklarını ve saldırının ağların yönetimi ve işleyişini etkilemekle sınırlı kaldığını belirtti.



Saldırganların kim olduğu hakkında henüz bir bilgi elde edilmiş olmasa da raporda saldırı için “gelişmiş ısrarcı tehdit” ifadesi kullanılıyor ki bu ifade güvenlik uzmanlarına göre hükümet destekli siber saldırganlara işaret ediyor. Ayrıca konuya yakın iki kaynak, saldırganların kullandığı tekniklerin 2012 yılından bu yana enerji sektörüne sık sık saldırılar düzenleyen Rus hacker grubu “Energetic Bear” tarafından kullanılan tekniklerle benzerlik gösterdiğini belirtiyor.



