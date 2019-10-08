'Akıllı Kutu' can kayıplarının önüne geçecek
İki öğretmen Türkiye'nin deprem gerçeğini düşünerek başarılı bir projeye imza attı. Adı, "akıllı kutu." Bu sistem olası bir yıkımda can kayıplarının önüne geçebilir. TEKNOFEST'te birinci olan "akıllı kutu" deprem sonrası tüm olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor.
"Akıllı kutu" Bu sistem büyük bir depremde yaşanacak yıkımda can kaybını en aza indirebilir.
Sistem, Konya'da, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki iki öğretmen tarafından geliştirildi. TEKNOFEST'te yarıştı, "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde birinci oldu. "Akıllı kutu" sistemiyle, depremlerde yaşanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Sistem yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Çatıya yerleştirilen bir güneş paneli "akıllı kutu"yu besleyen aküyü sürekli şarj ediyor. Olası bir depremde panellerin zarar görmesi durumunda akü 7 gün boyunca afet yönetim merkezine bilgi gönderebiliyor.
Öğretmenler, Türkiye'de kullanılmaya başlamasının ardından sistemi yurt dışına da pazarlamak istiyor...
ulusal.com.tr
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