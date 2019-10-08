'Akıllı Kutu' can kayıplarının önüne geçecek

"Akıllı kutu" Bu sistem büyük bir depremde yaşanacak yıkımda can kaybını en aza indirebilir.

Sistem, Konya'da, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki iki öğretmen tarafından geliştirildi. TEKNOFEST'te yarıştı, "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde birinci oldu. "Akıllı kutu" sistemiyle, depremlerde yaşanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Çatıya yerleştirilen bir güneş paneli "akıllı kutu"yu besleyen aküyü sürekli şarj ediyor. Olası bir depremde panellerin zarar görmesi durumunda akü 7 gün boyunca afet yönetim merkezine bilgi gönderebiliyor.

Öğretmenler, Türkiye'de kullanılmaya başlamasının ardından sistemi yurt dışına da pazarlamak istiyor...

ulusal.com.tr