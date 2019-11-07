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ANKA rekor kırdı

Milli insansız hava aracı ANKA, bir günden uzun süreli uçuş gerçekleştirdi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 07.11.2019, 13:04
ANKA rekor kırdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, ANKA'nın 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attığı bildirildi.

ANKA'nın temel performans parametrelerinde havada kalış süresi 24 saat olarak belirtiliyor.

Milli İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerini getiriyor.

Kaynak: AA
#anka #Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ #tusaş #iha
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