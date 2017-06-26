Anonymous NASA ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Siber saldırı olaylarında ismi sıkça duyulan ünlü aktivist grup Anonymous, NASA'nın yakın zamanda Dünya dışında yaşam bulduğuna dair açıklama yapacağını iddia etti

Dünyaca ünlü aktivist grup Anonymous, NASA'nın kısa süre içinde Dünya'nın dışında yaşam bulunduğuna bir açıklama yapacağını iddia etti.



Aktivist grubunda Youtube hesabında yayınladığı videoda, NASA'nın dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaştığı bilgisi detaylarıyla aktarıldı.



Açıklamaya göre, NASA yöneticisi Thomas Zurburchen'in geçen aylarda yaptığı bir açıklamada yer alan "Medeniyetimiz evrende uzaylı yaşamı bulunduğunu keşfetmek üzere" ifadesi de hatırlatılıyor.



Daha önceden de pek çok kurum ve organizasyona saldırı ve incelemeleri ile adını sıkça duyuran Anonymous'un bu kez hedefinde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) vardı.



Söz konusu videoda Zurbuchen'in ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan ettiğini öne sürüldü.