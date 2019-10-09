Apple iPhone Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 11 Pro Max Apple Türkiye fiyatları belli oldu! iPhone 11 Türkiye fiyatları ne kadar

Apple iPhone Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 11 Pro Max Apple Türkiye fiyatları belli olur? iPhone 11 Türkiye fiyatları ne kadar?

IPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI

iPhone 11 Türkiye fiyatı 7.299 TL olarak belirlendi. 6 farklı renk seçeneğine sahip olan akıllı telefonun 64 GB’lik depolama alanına sahip versiyonu 7.299 TL’lik etiket fiyatına sahip oluyor. 128 GB’lik bir iPhone 11 ise 7.749 TL'ye satılacak.

IPHONE 11 PRO TÜRKİYE FİYATI

iPhone 11 Pro Türkiye fiyatı da belli oldu. Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili ve Altın renk seçeneklerine sahip modelin başlangıç fiyatı 10.999 TL olarak belirlendi.

IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı 11.999 TL’den başlıyor. 256 GB’lik bir 11 Pro Max için 13.299 TL, 512 GB’lik bir 11 Pro Max için ise 14.999 TL ödemek gerekiyor.

ulusal.com.tr