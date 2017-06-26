Setur Duty Free, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki mağazasında Apple markasının ürünlerini yüzde 20’ye varan fiyat avantajlarıyla satışa sunuyor

Setur Duty Free, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki mağazasında Apple ürünlerini yüzde 20’ye varan fiyat avantajlarıyla satışa sundu.



Setur açıklamasına göre, Setur Duty Free, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar giden yolcu katındaki mağazalarında Apple marka ürünleri satmaya başlamasıyla Türkiye’de bir ilke imza attı. Türkiye Duty Free mağazalarında Apple marka ürünlerini satan ilk ve tek kurum olan Setur Duty Free, yüzde 20’ye varan indirimli fiyatlarla Apple marka ürünleri teknoloji severlerle buluşturuyor.



Setur Duty Free mağazaları gıdadan içeceğe, tütün ürünlerinden kozmetiğe, tekstilden saat ve aksesuar kategorilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veriyor. 1965 yılında gümrükten muaf mağazaların ülkemizde faaliyet göstermesine olanak tanıyan kararın çıkarılması üzerine faaliyetlerine başlayan Setur Duty Free, bugün tüm yurda yayılan havalimanları, deniz limanları, sınır kapıları ve diplomatik mağazasıyla 16 bölgede 38 mağazaya sahip bulunuyor.