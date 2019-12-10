Ay'a sefer için geri sayım

İlk hedef 2024 yılında Ay'a insanlı seferler düzenlemek. 4 yıl sonra ise Ay'a kurulacak istasyon üzerinden Mars'a seferler başlatılacak.

Dev proje için büyük hazırlık yapılıyor. Artemis başlığı altında yürütülen hazırlıklarlar kapsımında uzaya fırlatılacak Orion uzay aracının platformu tamamlandı.

Sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı.

Platform roket üreticisi Aerojet Rocketdyne firmasının ürettildi. 65 metre uzunluğundaki platform, NASA'nın 1960'lardaki Ay'a ilk kez ayak basılmasını sağlayan Apollo programından bu yana inşa edilen en büyük fırlatma platformu olduğu açıklandı.

Roket fırlatma platformu, bazı ön testlerden geçirildikten sonra ilk kez Artemis 1 seferinde, Ay'a insansız Orion uzay aracını fırlatılmasında kullanılacak.

Ardından astronotları Ay yörüngesine göndermeyi amaçlayan Artemis 2 ve Ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artemis 3 seferleri de buradan uzay yolculuğuna başlayacak.



ulusal.com.tr