Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Aziz Sancar evrime inanmıyor, diyor ki: ben Allah’a inanırım, isteyen evrime isteyen Allah’a inansın..." sözlerinin Türkiye'de yankılanınca inanmadığını yazdı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evrim konusunu bir 'inanç meselesi' asla yapmayacağını belirten Bursalı, "Bir çarpıtma vardı. Bu sözler ona ait olamaz, dedim." diye yazdı.

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