Babası FETÖ şüphelisi Youtuber'dan, Çin karşıtı kampanyaya destek

Çin’in Uygurlara zulüm uyguladığını iddia eden haberler yeniden dünya gündemine sokulmaya başladı. ABD’li New York Times’ın “Çin’in Uygurlara uygulanacak politikalar” yalanı kampanyaya dönüştürüldü. Türkiye’de ayrılıkçı Uygur iddialarının tekrar edildiği kampanyaya ‘Youtuber’ olarak bilinen Ruhi Çenet yayınladığı videoyla katıldı.

Geçen günlerde Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ne ilişkin Çin Yönetimi’ne ait resmi belge olduğu iddia edilen 403 sayfalık rapor, Amerika’nın New York Times (NYT) gazetesi tarafından yayımlanmıştı. NYT çarpıtma haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping’in terörle mücadele bağlamında kullandığı ‘Merhamet etmeyin’ ifadelerini, Uygur Müslümanlarına karşı kullanılmış gibi göstermeye çalışmıştı. NYT’nin çarpıtma haberine Türk medyası da balıklama atlamış, kampanyaya destek vermişti. Çin karşıtı ayrılıkçı kampanyaya Youtuber Ruhi Çenet de katıldı. 3.89 milyon takipçisi bulunan Çenet, “Şu An Bunu İzlemelisin ve Acil Paylaşmalısın!” başlıklı videoda Çin’in eğitim merkezlerini toplama kampı olarak nitelendirerek 1 ile 3 milyon Uygur Türkünün bu kamplarda esir tutulduğunu, yüzbinlerce Türk’ün kaybolduğunu iddia etti. Türklerin fişlenmesi için evlerine QR kodları takıldığını savundu. BBC’nin hazırladığı videolardan görüntülerin de yer aldığı videoda Çin’in ziyaretlerde önceden hazırladığı göstermelik kampları gezdirdiği de savunuldu. Birkaç gün içinde 1,4 milyondan fazla izlenen videoda Ruhi Çenet, kamplarda kaldığını iddia eden isimleri de ağırladı. Gülbahar Celilova gibi isimler eğitim merkezlerinde işkenceye, tecavüze uğradıklarını, kısırlaştırıldıklarını iddia etti, Çin’i terörist ilan etti, Türkiye’ye de ‘Uygurlara sahip çık’ çağrısı yaptı.

ABD’NİN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER

Ruhi Çenet videolarında Çin’i ilk defa hedef almıyor. Çenet 1 yıl önce yayınladığı ‘Çin’in dünya ekonomisini ele geçirme planı’ başlıklı videoda Bir Kuşak Bir Yol Projesini hedef aldı. Videoda Bir Kuşak Bir Yol’un, Çin’in tüm dünyadaki ticaret akışını kontrol altına alabilmek ve yeni dünyanın süper gücü olmak için trilyon dolarlık en özel planı olduğu savunuldu. Videoya göre Çin’in ülkelere büyük miktarlarda borç verdiği, ödeyemeyen ülkelerden limanlarını kullanım haklarını aldığı iddia edildi.

Çenet, ABD’nin hedefindeki isimlerden Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu dünyanın en egoist lideri ilan etti. Emperyalist medyanın söylemleriyle hazırlanan videoda Maduro’nun seçimlerde hile yaparak kazandığı, yasaları kullanarak kendini sağlama almak istediği öne sürüldü. Halkın Maduro’yu istemediği algısı yaratılan 20 Eylül 2018 tarihli videoda “Acımasız yönetimin altında Venezuela halkı her şeyi denedi. Elektriği kesti. Halk durmadı. 2016’da halk imza toplayıp Maduro’yu oturduğu tahttan alacak bir referandum getirmeye çalıştı. Yeterli imzayı toplamalarına rağmen Ulusal Oy Meclisi seçimleri sayısız defa erteledi” denildi. Emperyalizmin Venezuela üzerindeki senaryolarını görmezden gelen Çenet, “Venezuela, ABD baskıları ve Maduro’nun cahil yönetimiyle çökmüştür” dedi.

Çenet, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında da video yayınladı. Çenet videoda baskıcı olarak gösterdiği Putin için televizyonların kontrolünü ele aldığı, güçlü sevilen ve karizmatik bir lider olarak gösterildiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Esad için “Diktatör” denilen 23 Nisan 2018 tarihli videoda Putin için “Ortadoğu’da ABD ve Türkiye’yi zayıflatmak için Diktatör Beşar Esad’ın Suriye’deki kanlı iç savaşına destek olarak silah ve savaş uçakları göndermektedir. Batı’nın dünya düzenini ve Türkiye’nin bölge hakimiyetini zayıflatmayı amaçlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

BABASI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Youtuber Ruhi Çenet’in babası Osman Çenet’in FETÖ üyesi şüphesiyle yargılandığı ve akademiden ihraç edildiği medyada yer aldı. Bandırma Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Yardımcı Doçent olarak görev yapan Osman Çenet yerel basında çıkan haberlere göre FETÖ’nün Bandırma yapılanmasında çok önemli görevler üstlendi. Çenet, 15 Temmuz’dan yaklaşık 3 ay önce Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yargılandı. Çıkan haberlere göre Çenet hakkında 28/07/2016 tarihinde resen yakalama emri düzenlendi, haklarında soruşturma işlemleri sürdüğü esnada tüm mal varlıklarına el konuldu. Hazırlanan iddianamede Çenet hakkında FETÖ’nün Bandırma İlçesinde yapacağı yatırımları, satın alınacak arsaları belirleyen grupta yer aldığı, ilçede resmi kurumların müdürlerini, memurlarını atamada görevli olduğu vurgulandı. Çenet 4 Temmuz 2016’da tutuklandı, 5 Eylül 2016’da FETÖ/PDY soruşturmasında görevlerine son verilerek ihraç edildi. Denetimli serbestlik yasasından yararlanan Çenet, tutuksuz yargılanıyor.