Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hafifliğiyle bilinen "Bayburt taşı"nı kullanarak kutu tipi güneş fırını geliştirdi

Bayburt Üniversitesi Mühendisli Fakültesi Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Cüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş fırınlarının dünyada çeşitli ihtiyaçlar kapsamında yaygın olarak kullanıldığına dikkati çekti.



Bu teknolojinin Türkiye için avantajının tamamen yüzde 100 yerli üretimle gerçekleşebilecek ve hemen hemen kapsama dahilinde bütün sektörlere hizmet verebilecek bir alan olması olduğunu vurgulayan Cüce, "Bu olaya sadece güneş fırını olarak bakmamak lazım çünkü damıtık su eldesinden pastörizasyona, ürün kurutulmasına çok farklı konseptlerde kullanılabilen bir teknoloji." dedi.



Cüce, Bayburt taşı kullanılarak üretilen kutu tipi güneş fırınını TÜBİTAK projeleri kapsamında son sınıf öğrencileri Sakine Mine Erkan, Burak Yiğit ve Furkan Atalı'nın bitirme dersi kapsamında yaklaşık 10 günde geliştirdiğini ifade etti.



Çalışmanın öğrenciler ile TÜBİTAK projeleri kapsamında yürüttükleri çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Cüce, çalışmanın uluslararası literatürde "solar cookers" diye bilinen güneş pişiricilerinin özel bir alt sınıfı olan kutu tipi güneş fırınlarıyla ilgili olduğunu belirtti.



Çevre dostu bir teknoloji



Çalışmanın inovatif tarafının ilk kez ulusal ve uluslararası literatürde Bayburt taşının, bir güneş enerji uygulamasında termal enerji depolama ortamı olarak kullanılması olduğunu söyleyen Cüce, Bayburt taşı entegreli geliştirilen güneş fırınında yapılan ilk ölçümler neticesinde, entegreli güneş fırınının yutucu yüzey sıcaklığının 200 dereceyi bulduğunu aktardı.



Güneş fırınlarının başta yiyecek ısıtılması, pişirilmesi, tarımsal ürün kurutulması, pastörizasyon, damıtık su eldesi gibi çeşitli ihtiyaçlar kapsamında dünyada yaygın olarak kullanıldığını anımsatan Cüce, bu teknolojinin çevre dostu bir teknoloji olduğuna dikkati çekti.

Çok ucuz maliyete üretilebiliyor.





Cüce, uygulamanın şu anda tüm dünyanın yoğun olarak üzerinde çalıştığı bir güneş enerjisi uygulaması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Temiz enerji orijinli bir enerji olması, sürdürülebilir bir teknoloji olduğunu gösteriyor bize. Üretim maliyeti olarak ihmal edilebilir bir üretim maliyeti var. Gittiğiniz her yere götürebiliyorsunuz. Nihayetinde taş esaslı bir malzeme olduğu için Bayburt taşı zaten bir taş ve pişirme doğrudan taş kontaklı bir yüzeyde gerçekleştiği için normal taş fırınlardan aldığınız lezzet ve tadı bu teknoloji kapsamında da alacağımızı düşünüyoruz."

