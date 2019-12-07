Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ilk uçuş testini yaptı

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı.

Türkiye, Bayraktar Akıncı Taarruzi'nin uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı 24 saat havada kalabiliyor.

TİHA bulundurduğu 3 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.

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