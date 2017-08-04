Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Türkiye ile BM arasında 'ev sahibi ülke anlaşması' hazırlanacak ve imzalanacak. İmzanın ardından bu yıl Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM önderliğinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda Türkiye'de kurulacak "Uluslararası Teknoloji Bankası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2011 yılında katıldığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda bir taahhüt paketi açıkladığını anımsatan Özlü, buradaki bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birinin de en az gelişmiş ülkeler için "teknoloji bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması olduğunu söyledi.



Özlü, Uluslararası Teknoloji Bankası kurulum sürecinde, danışmanlık yapması ve önerilerde bulunması amacıyla Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli oluşturulduğunu ve bu kapsamda değerlendirme konferansları yapıldığını anlattı. Toplantılarda, Uluslararası Teknoloji Bankasının işleyiş ve yapılanmasına dair önerilerin sunulduğunu ve bankanın Türkiye'de kurulmasının tavsiye edildiğini dile getiren Özlü, 70. BM Genel Kurulunda Uluslararası Teknoloji Bankasının Gebze'de kurulmasına karar verildiğini bildirdi.



"Bankanın çalışanları belirlenecek"



En az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle Gebze'de kurulacak Uluslararası Teknoloji Bankası yerleşkesindeki hazırlıkları değerlendirmek üzere BM heyetinin Türkiye'ye geldiğini belirten Özlü, heyetin Bakanlığı ziyaret ettiğini ve bu kapsamda ev sahibi ülke anlaşması ile mali, ayni yardım anlaşması konularının görüşüldüğünü söyledi.



Özlü, BM heyetinin Türkiye'nin ardından ABD'ye gideceğine dikkati çekerek, "Daha sonra Türkiye ile BM arasında 'ev sahibi ülke anlaşması' hazırlanacak ve imzalanacak. İmzanın bu ay atılması bekleniyor. İmzanın ardından Gebze'deki ofis alanı ile çalışanlar belirlenecek ve bu yıl Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyetlerine başlayacak." diye konuştu.



Bakan Özlü, Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyete geçtiğinde, öncelikle en az gelişmiş ülkeler için 'ihtiyaç analizi' yapılacağını ve eksiklikler doğrultusunda hizmet sunulacağını vurguladı. Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve destek verileceğini dile getiren Özlü, dünyadaki gelir adaletsizliğinin ve kalkınma düzeylerindeki büyük farklılıkların azaltılması yönündeki çabalara Türkiye'nin de katkı vermesini amaçladıklarını kaydetti.