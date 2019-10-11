Bilim ve Ütopya’da Bu Ay İlaçla Değil Konuşarak İyileşmek: Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilim ve Ütopya dergisi Ekim sayısında, günümüzde geniş bir çalışma alanı bulunan ve tedavide sıklıkla kullanılmaya başlanan Bilişsel Davranışçı Terapi’yi kapağına taşıdı.
Bilişsel Davranışçı Terapi’nin keşfi ve gelişiminden uygulama alanlarına kadar her yönüyle konuya mercek tutan kapak yazıları, sabit sayfa yazıları ve farklı yazılarla birlikte bu ay Bilim ve Ütopya’da okuyucularını bekliyor.
Hepinize keyifli okumalar!
Bu ay derginin bünyesinde bulunan kapak yazıları:
Uzm. Dr. Alişan Burak YAŞAR – Biyoloji, antidepresanlar ve psikoterapi
Uzm. Dr. Emre SARGIN – Bilişsel Davranışçı Terapi’nin keşfi ve gelişimi
Prof. Dr. Levent SÜTÇÜGİL – Davranışçılık ve davranış terapileri
Doç. Dr. Fatih YAVUZ – Anlam ve eylemin kavuşması: Kabul ve Kararlılık Terapisi
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR – Psikoterapi ve beyin
Doç. Dr. Kadir ÖZDEL – Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları
Uzm. Dr. Arzu Erkan YÜCE – Bilişsel Davranışçı Terapi’yi anlamak ve anlatmakta metaforlar
Bağımsız Yazılar ve Sabit Sayfa Yazıları
Prof. Dr. Ahmet İNAM – Doğurgan bir taşıyıcı kavram: Can
Dr. Alp HAMUROĞLU – Osmanlı devleti ve toplumu ile kölecilik
Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM – Dünyaya çarpma potansiyeli olan gökcisimlerine genel bakış ve Apofis Asteroidi
Tuğçe ARSLAN – Van Gogh’tan sonra Van Gogh
Özgür UYANIK – Amazonları kim yakıyor?
Prof. Dr. Remzi DEMİR – 2023’e doğru: Türkiye’de bilimin yüz yılı
Dr. Ali Emre GENÇ – K2-18b Ötegezegeninde su keşfedildi
Prof. Dr. Derya ATAMTÜRK – Adli Antropoloji
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ – Devrimin 70.yılında: Çin bilimsel olarak ABD’yi geçiyor mu?
3. Astrobiyoloji Konferansı
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