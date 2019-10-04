Tebrikler hediye çeki kazandınız linkine tıklamdan önce 2 kez düşünün çünkü dolandırılıyor olabilirsiniz.
Dolandırıcılar sanal ortamda da iş başında. Günde binlerce kişiyi hediye çeki göndererek kandırıyorlar.
Sanal dolandırıcılar önce bir kişinin sosyal medya hesabını çalıyor, sonrada hediye çekini göndermek için kurbanlarını seçiyor.
Ben dolandırılmam demeyin sakın. çünkü günde binlerce kişi dolandırılıyor sosyal medya üzerinden...
Dolandırıcılar ileşime geçeceği kişinin profil bilgilerine baktıktan sonra mesaj atarak harekete geçiyor.
Dolandırıcılar önce tandığınızın hesabını çalıyor sonra da o dilinden size mesajlar yazıyor. sonra kredi kartı şifrenizi istiyor, sizde veriyorsunuz ve dolandırılıyorsunuz.
Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık, bu tür vaklarda polisle ileşime geçilmesi gerektiğini söylüyor.
ulusal.com.tr
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