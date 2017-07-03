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Birbirinin yörüngesinde dönen kara delik çifti keşfedildi

Gökbilimciler, iki süper kütleli kara deliğin çarpışarak birleşmeden önce birbirinin yörüngesinde hareket ettiğini tespit etti.

Birbirinin yörüngesinde dönen kara delik çifti keşfedildi

Gökbilimciler, iki süper kütleli kara deliğin çarpışarak birleşmeden önce birbirinin yörüngesinde hareket ettiğini tespit etti.

ABD'nin New Mexico Üniversitesinden Greg Taylor ve Karishma Bansal öncülüğündeki araştırma ekibi, on yılı aşan gözlemler sonucunda, Dünya'dan 750 milyon ışık yılı uzakta çarpışan iki süper kütleli kara delikten yayılan sinyalleri izleyerek kara deliklerin yörünge hareketinin yönünü ve hızını hesaplamayı başardı.

Araştırma için New Mexico merkezli Uzun Temel Hat Gözlemevi'nin dünyanın farklı yerlerinde konuşlu 10 radyo teleskoptan oluşan sistemini kullanan gök bilimciler, birlikte Güneş'ten 15 kat büyük hacme ulaşan kara deliklerin birbiri etrafında, 24 bin yılda tamamlanan bir yörüngede döndüklerini tespit etti.

Bilim adamları, kara deliklerin hacimlerinin büyüklüğü ve yörünge mesafesinin uzunluğu nedeniyle, yörünge hareketinin yönünü ve biçimini tayin edebilecek bir eğriliğe ancak 12 yıl sonra rastlanabildiğini kaydetti.

Bulguların, süper kütleli kara deliklerin hangi kozmik etkilerle birleştiğini açıklamaya yönelik daha ileri çalışmalara kapı açacağı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uzun Temel Hat Gözlemevi #The Astrophysical Journal #süper kütleli kara delik #New Meksiko Üniversitesi
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