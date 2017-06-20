BÜSİBER, 10-15 Temmuz tarihlerinde siber güvenliğe yeteneği olan gençler için sertifikalı ve konaklamalı kamp gerçekleştirecek

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), 10-15 Temmuz tarihlerinde siber güvenliğe yeteneği olan gençler için sertifikalı ve konaklamalı kamp düzenleyecek.



BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanının, Türkiye'de ve dünyada yetişmiş insan gücüne en çok ihtiyaç duyulan alan olduğunu kaydetti.

Üniversitelerde dersler açılmadığı ve özel sektördeki eğitimler çok pahalı olduğu için öğrencilerin kendilerini bu alanda geliştiremediğini kaydeden Metin, üniversite öğrencileri için ücretsiz "BÜSİBER Siber Yaz Kampı" düzenlediklerini belirtti.

Doç. Dr. Metin, Türkiye'deki siber güvenliğe yetenekli gençleri tespit etmeyi amaçladıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu amaçla 4 Temmuz'da online sınav yapacağız. Başarılı olanları 6-7 Temmuz tarihlerinde mülakata alacağız. Başarılı olup kampa katılan öğrencilere de yemek ve üniversitenin yurdunda kalma imkanı sağlayacağız. Öğrenciler bu sertifikalı kampta hem teorik hem uygulamalı siber güvenliğin temellerini ve sistemlere sızmayı öğrenecek. Katılımcılar, akşamları bilişim hukuku ve kişisel gelişim dersleri de alacak. İstanbul Kalkınma Ajansı destekli BÜSİBER olarak bu ikinci kampımız. İnşallah daha da güçlenerek, daha fazla öğrenciye ulaşarak siber güvenlik alanındaki yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacağız."

Kampta öğrenciler Doç. Dr. Bilgin Metin ve Fatih Emiral başta olmak üzere birçok uzmandan ders alacak.

Programa kayıt olmak isteyenler "https://siber.boun.edu.tr/tr/siber-yaz-kamp" linkini kullanabilecek.